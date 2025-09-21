ऑपरेशन व्हाइट बॉल को तैयार भारतीय टीम, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला

दुबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे हाईवोल्टेज मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। भारतीय टीम इसी टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के सामने है। टीम इंडिया की कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाने की होगी।

सुपर-4 के इस मुकाबले में भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ा है। पाकिस्तान की टीम में भी दो बदलाव किए गए हैं। हसन नवाज और खुशदिल शाह इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं।

भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी, लेकिन 9 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 40 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में 3 शिकार किए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल 2-2 विकेट ही हासिल कर सके।

इसके जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली थी। भारत की तरफ से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 31 रन का योगदान टीम के खाते में दिया था।

भारतीय टीम को इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पाकिस्तानी टीम को फखर जमान और साहिबजादा फरहान से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि मोहम्मद नवाज और सईम अय्यूब अपनी गेंदबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को परेशान कर सकते हैं।

दुबई की इस पिच पर एशिया कप में स्पिनर्स का दबदबा नजर आया है। यहां भले ही शुरू में रन बनाना आसान है, लेकिन जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स हावी होते नजर आते हैं। दुबई में रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

