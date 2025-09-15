खेल

ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : हार और टीम इंडिया के फैसले से सदमे में पाकिस्तान, पीसीबी ने दर्ज कराई शिकायत

Sep 15, 2025, 12:03 PM

दुबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने एशिया कप 2025 में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से जीत दर्ज की। मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) तिलमिला गया है। पीसीबी ने इसे 'खेल भावना के विरुद्ध' बताते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

पीसीबी ने अपने बयान में कहा, "टीम मैनेजर नवीद चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के व्यवहार पर विरोध दर्ज कराया है। इसे खेल भावना के विरुद्ध माना गया है। इसके विरोध में हमने अपने कप्तान को पोस्ट मैच सेरेमनी में नहीं भेजा।"

पाकिस्तान के खिलाफ टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। हालांकि, पीसीबी ने कहा कि मैच रेफरी ने टॉस से पहले सलमान को इसकी जानकारी दे दी थी।

पीसीबी ने कहा, "मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कहा था। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है।"

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को मारने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' में भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। कप्तान सूर्या ने इस जीत को सशस्त्र बलों को समर्पित किया है।

जीत के बाद सूर्या ने कहा, "हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया। हम सिर्फ खेलने आए थे। हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं। हम यह जीत अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया। हम पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।"

--आईएएनएस

आरएसजी

