ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : फैंस को उम्मीद, एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाएगी टीम इंडिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 21, 2025, 03:41 PM

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में रविवार को एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जाना है। फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को एशिया कप में पटखनी देगी।

राजस्थान के चूरू में फैंस भारतीय टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि एक बार फिर से भारत बड़े अंतर के साथ पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में रौंदेगा।

अशोक पारिक ने आईएएनएस से कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले के दौरान उत्साह देखने को मिलता है। एशिया कप 2025 में दूसरी बार दोनों देश आमने-सामने हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत एक बार फिर इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे। हमें सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीदें हैं।"

दिल्ली की युवा क्रिकेटर श्रद्धा ने कहा, "हमें खेल को राजनीति से अलग रखकर देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा।"

मुंबई के हार्दिक दीक्षित ने कहा, "हम भारत-पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सभी की नजरें सूर्यकुमार यादव के फैसलों पर रहेंगी। मुझे लगता है कि टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेकर कम से कम 200 रन बनाने चाहिए। हालांकि, यह पिच की कंडीशन पर काफी हद तक निर्भर करता है। हमारी टीम शत प्रतिशत दे रही है।"

पश्चिम बंगाल के पी सेन मेमोरियल क्रिकेट कोचिंग सेंटर के युवा खिलाड़ी अहान सिल ने कहा, "मुझे लगता है कि इस मुकाबले को भारत जीतेगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। हालांकि, टीम इंडिया को पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों से सतर्क रहना होगा। भले ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है।"

शाश्वत कुमार यादव ने कहा, "इस मुकाबले में भारत को शानदार परफॉर्म करना होगा। पिछले कुछ मैचों में टीम इंडिया की कमियां नजर आई हैं। उन कमियों में सुधार करना जरूरी है। भारत को कम से कम 200 रन बनाने होंगे। टीम इंडिया को शाहीन अफरीदी के सामने संभलकर खेलना होगा। हमें बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा से उम्मीदें होंगी।"

टीम इंडिया ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 15.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

