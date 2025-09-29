ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : एआई सेलिब्रेशन के साथ सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी को दिखाया 'आईना'

दुबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विरुद्ध एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर 'एआई जनरेटेड' तस्वीर साझा की, जिसमें उनके साथ तिलक वर्मा ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीर साझा करते हुए सूर्यकुमार यादव ने लिखा, "जब खेल खत्म हो जाता है, तो सिर्फ चैंपियन को याद रखा जाता है, न कि ट्रॉफी के साथ किसी खिलाड़ी की तस्वीर।"

इस तस्वीर के साथ सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम और मोहसिन नकवी को आईना दिखाया है। इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा के साथ कुछ ऐसी ही 'एआई जनरेटेड' तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने 'हंसी' और 'ट्रॉफी' वाली इमोजी लगाई है।

मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें भारत विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है।

यह जानते हुए कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करेगी, मोहसिन नकवी काफी देर मंच पर रहे। किसी अन्य अधिकारी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपी। जब भारतीय टीम मंच पर ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची, तो आयोजक ट्रॉफी वापस ले गए।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने नकवी की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ट्रॉफी भारत को मिल जाएगी।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा, जब चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। हालांकि, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को ही असली ट्रॉफियां बताया।

दुबई में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

