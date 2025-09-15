ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल': बौखलाए अकमल ने कहा, सोच-समझकर क्रिकेट का स्तर नीचे गिराया जा रहा

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान को भारत के हाथों एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल इस शर्मनाक हार से बेहद निराश हैं, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की तुलना मुल्क की हॉकी से की है, जिसका साल 2010 के बाद से पतन हो चुका है।

पाकिस्तान की हॉकी टीम साल 2010 के बाद से कई मौकों पर ओलंपिक और वर्ल्ड कप से बाहर रही है।

टेलीकॉमेशियाडॉटनेट से बातचीत में कामरान अकमल ने कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट भी हॉकी टीम की राह पर चल रहा है। बहुत सोच-समझकर क्रिकेट के स्तर को नीचे गिराया जा रहा है। यहां खेल, टीम की भलाई को मद्देनजर रखकर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। यही वजह है कि हम पहले जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। देश में क्रिकेट किसी तरह कॉर्पोरेट सपोर्ट के सहारे अभी तक संभला हुआ है।"

भले ही पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस टीम ने ग्रुप-ए के अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की है। ऐसे में पाकिस्तान के सुपर फोर चरण में पहुंचने की पूरी संभावना है।

43 वर्षीय कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, तो कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अगर हमने पिछले 10 टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो एक और टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।"

रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 127 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से रौंदा था। ऐसे में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत के साथ 'सुपर फोर' में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

--आईएएनएस

आरएसजी