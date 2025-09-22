'ऑपरेशन व्हाइट बॉल': अभिषक शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी, 6 विकेट से हारा पाकिस्तान

दुबई, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दूसरी बार हरा दिया है। लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ सफलता पूर्वक ऑपरेशन व्हाइट बॉल चलाने के बाद सुपर-4 के मैच में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर-4 में भी हरा दिया। 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 हासिल कर लिया।

भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और गिल ने शानदार और तेज शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। गिल 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला। वह 3 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए।

अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली। अभिषेक की पारी ने ही भारत की जीत को आसान बना दिया। सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा 30 और हार्दिक 7 रन पर नाबाद रहे।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 2.3 ओवरों में 21 रन जुटाए। फखर 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। यहां से साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाए। सईम ने 17 गेंदों में 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। हुसैन तलत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन जोड़े। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।

पाकिस्तानी टीम ने 115 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। यहां से मोहम्मद नवाज ने कप्तान सलमान आगा के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया। पारी के 18वें ओवर में पाकिस्तान ने 17 रन जुटाए। 18.3 ओवर में मोहम्मद नवाज रन आउट हुए। नवाज ने टीम के खाते में 21 रन जोड़े, जबकि सलमान आगा ने 17 रन की पारी खेली।

भारत की ओर से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिले थे।

--आईएएनएस

पीएके/