ऑपरेशन सद्भावनाः डोडा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, कर्नल महिपाल सिंह भाटी बोले-खेलते रहना जरूरी

Dec 01, 2025, 07:35 AM

डोडा, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इस दौरान सीओ26आरआर कर्नल महिपाल सिंह भाटी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने युवाओं की तारीफ की और उम्मीद जताई कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर के कई युवा राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलें।

कर्नल महिपाल भाटी ने कहा, "आप सभी मेरे भाई हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान आपने जो जोश, हिम्मत और एनर्जी दिखाई है, वह सच में तारीफ के काबिल है। मुझे उम्मीद है कि खेल भावना और जुनून की यह भावना हमेशा बनी रहेगी। हम युवाओं को मौके देने के लिए गंडोह भलेसा में ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और यह पक्का करेंगे कि इस इलाके के टैलेंटेड लोग आगे बढ़ सकें और अपने परिवार, समुदाय और गंडोह भलेसा को गर्व महसूस करा सकें।"

उन्होंने कहा, "युवाओं से हमें बहुत आशाएं हैं कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर अपने देश की प्रगति के पथ पर चलेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे अपना, अपने परिवार और अपने स्थान का नाम खराब हो। हम ऐसा काम करेंगे, जिससे हमारा सीना चौड़ा हो जाए और सिर उठाकर सभी से बात कर सकें। मेरी सभी से गुजारिश है कि वह कुछ ऐसा काम करें, जिससे दुनिया उन्हें याद करें।"

ऑपरेशन सद्भावना के तहत हो रहे आयोजन की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सद्भावना के तहत हम खेल और कई सारे इवेंट ऑर्गनाइज करते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं, हमने सभी को माना है। हमें पूरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे इवेंट होते रहेंगे। इससे पहले हमने बॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें 14 से 15 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर 106 टीमों ने हिस्सा लिया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि आप सभी की है, क्योंकि इसे आपने ऑर्गनाइज किया है। जितनी भी टीमों ने हिस्सा लिया है, उन्हें मेरी तरफ से बधाई।"

खेल भावना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "खेल में हार-जीत होती रहती है, लेकिन खेलते रहना जरूरी है। आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे। हमारे गंडोह भलेसा का नाम हम सभी को मिलकर रोशन करना है। इसके लिए हमें एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है।"

--आईएएनएस

