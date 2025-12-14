ओडिशा मास्टर्स: उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने जीते सिंगल्स खिताब

कटक, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स 2025 में रविवार को उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने खिताबी जीत दर्ज की। उन्नति ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि किरण जॉर्ज ने पुरुष सिंगल्स का टाइटल जीता।

टूर्नामेंट के आखिरी दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टॉप सीड खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

पुरुष सिंगल्स फाइनल में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दूसरे सीड किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया के मुहम्मद यूसुफ को तीन गेम के कड़े मुकाबले में 21-14, 13-21, 21-16 से शिकस्त दी।

किरण जॉर्ज ने पहला गेम 21-14 से अपने नाम किया, जिसके बाद यूसुफ ने शानदार वापसी करते हुए मैच को बराबरी पर ला दिया। आखिरकार, जॉर्ज ने निर्णायक गेम 21-16 से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

दूसरी ओर, महिला सिंगल्स के फाइनल में टॉप सीड उन्नति हुड्डा ने आधे घंटे से कुछ ज्यादा समय तक चले मैच में हमवतन इशरानी बरुआ के खिलाफ 21-17, 21-10 से जीत दर्ज की।

उन्नति हुड्डा ने शुरू से ही रैलियों पर कंट्रोल बनाए रखा, जिससे बरुआ को वह मोमेंटम नहीं मिला जिसने उन्हें ड्रॉ में शानदार प्रदर्शन करने में मदद की थी।

भले ही इशरानी बरुआ को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यादगार हफ्ते में शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

इंडोनेशिया को मिक्स्ड डबल्स में सफलता मिली। मारवान फाजा और ऐस्या प्रानाटा की जोड़ी ने हमवतन डेजान फर्डिनंस्याह और बर्नार्डिन वार्डाना की जोड़ी को 21-15, 21-10 से मात दी।

पुरुष डबल्स में इंडोनेशिया के अली फाथिर रायहान और डेविन अर्था वाहुदी की जोड़ी ने मलेशिया के खांग खाई शिंग और आरोन ताई की जोड़ी को 15-21, 21-12, 21-16 से मात देकर खिताब अपने नाम किया।

वहीं, महिला डबल्स में बुल्गारिया की टॉप सीड गैब्रिएला और स्टेफनी स्टोएवा की जोड़ी ने मलेशिया की ओंग शिन यी और कारमेन टिंग की जोड़ी को 21-19, 21-14 से हराया।

