ओडिशा मास्टर्स 2025: रौनक, इशारानी और तसनीम मीर ने किए उलटफेर

कटक, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। ओडिशा मास्टर्स 2025 के मेन ड्रॉ के पहले दिन रौनक चौहान, इशारानी बरुआ और तसनीम मीर ने उलटफेर करते हुए शानदार जीत दर्ज की। वहीं, टॉप परफॉर्मर उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज भी अगले राउंड में पहुंच गई हैं।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रौनक चौहान ने जेसन गुनावन के खिलाफ 64 मिनट तक चले रोमांचक आर32 मुकाबले में पहला गेम 15-21 से हारने के बाद, शानदार वापसी करते हुए हांगकांग-चीन की तीसरी सीड खिलाड़ी को 21-17, 21-19 से मात दी। अब उनका सामना हमवतन वरुण कपूर से होगा, जिन्होंने यूएई के भरत लतीश को 56 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 16-21, 21-19 से शिकस्त दी है।

टॉप सीडेड मेंस सिंगल्स प्लेयर्स, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज को आर64 में बाई मिला। थारुन ने मानव चौधरी को सिर्फ 27 मिनट में 21-5, 21-8 से हराकर प्री-क्वार्टर में जगह बनाई। अब उनका सामना हमवतन गोविंद कृष्णा से होगा, जिन्होंने कविन थंगम को 21-12, 19-21, 21-15 से हराया।

वहीं, दूसरे सीड किरण जॉर्ज ने राजेश श्रीकर को 21-12, 21-13 से मात दी। अब अगले राउंड में उनका सामना इंडोनेशिया के डेंडी त्रियानस्याह से होगा।

महिलाओं के सिंगल्स ड्रॉ में इशारानी बरुआ ने बड़ा उलटफेर करते हुए, थाईलैंड की दूसरी सीड पोर्नपिचा चोइकीवोंग को 21-15, 21-8 से मात दी। यह मुकाबला 32 मिनट तक चला। असम की 21 वर्षीय खिलाड़ी को बाद में आर16 में वॉकओवर मिला, जिसके साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

तसनीम मीर ने चौथी सीड रक्षिता श्री को हराकर भारत के उलटफेरों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया। पहला गेम 17-21 से हारने के बाद, तसनीम ने शानदार वापसी करते हुए अगले दो गेम 21-17, 21-13 से जीते और प्री-क्वार्टर में अपनी जगह पक्की की।

तीसरी सीड तन्वी शर्मा ने जापान की एना इवाकी के खिलाफ 21-8, 17-21, 21-18 से जीत करते हुए अगले दौर में अपनी जगह बनाई, जहां उनका सामना हमवतन अदिति भट्ट से होगा।

इस बीच अनमोल खरब ने थाईलैंड की यातावीमिन केटक्लिएंग को कड़े मुकाबले में 17-21, 21-19, 23-21 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटे 8 मिनट तक चला। अगले राउंड में उनका मुकाबला जापान की शिओरी एबिहारा से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी