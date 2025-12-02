Williamson Fifty : पहले दिन का खेल समाप्त, कीवी टीम ने 9 विकेट पर 231 रन बनाए

क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट क्राइस्टचर्च में मंगलवार से शुरू हुआ। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 231 रन बना लिए थे।

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही थी। टीम को पहला झटका 1 के स्कोर पर डेवोन कॉन्वे के रूप में लगा। कॉन्वे बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने कप्तान टॉम लैथम के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला, लेकिन दोनों एक के बाद एक कर आउट हो गए जिसकी वजह से न्यूजीलैंड पर दबाव फिर बढ़ गया।

लगभग 1 साल बाद टेस्ट खेल रहे विलियमसन ने 102 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। लैथम 24 रन बनाकर आउट हुए।

विलियमसन और लैथम की 93 रन की साझेदारी के अलावा, सातवें विकेट के लिए ब्रेसवेल और स्मिथ के बीच 52 रन की साझेदारी हुई। यह साझेदारी बेहद अहम थी। अगर यह साझेदारी नहीं हुई होती, तो न्यूजीलैंड 200 के अंदर सिमट गई होती।

माइकल ब्रेसवेल ने 47, नाथन स्मिथ ने 23, विल यंग ने 14, और टॉम ब्लंडेल ने 29 रन बनाए। खेल समाप्ति के समय जेकेरी फॉक्स 3 और जैकब डफी 4 रन बनाकर नाबाद रहे।

कप्तान चेज ने जितने भी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया सभी को विकेट मिले। केमार रोच, ओजे शिल्ड्स और जस्टिन ग्रिव्स ने 2-2 विकेट लिए। जायडन सिल्स, जोहान लेन और रोस्टन चेज को 1 विकेट मिले।

पहले दिन सिर्फ 70 ओवर का खेल हो सका।

वेस्टइंडीज के लिए ओजे शील्ड्स ने डेब्यू किया। शील्ड्स एक फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं और छह माह पहले क्रिकेट से संन्यास लेने वाले थे।

एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, "लगभग 6 महीने पहले, मैं हार मानने के बारे में सोच रहा था। उम्र बढ़ने के साथ मुझे लग रहा था कि वेस्टइंडीज के लिए खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हेड कोच डैरेन सैमी की एक फोन कॉल ने जिंदगी बदल दी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दरवाजा मेरे लिए खुलना शुरू हुआ।"

