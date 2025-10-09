Novak Djokovic Semifinal : जोकोविच ने बर्ग्स को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

शंघाई: नोवाक जोकोविच ने गुरुवार को बेल्जियम के जिजो बर्ग्स को 6-3, 6-4 से हराकर शंघाई मास्टर्स 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। 38 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी अपना दबदबा कायम रखते हुए एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने।

दुनिया के पांचवें नंबर के खिलाड़ी जोकोविच को शुरुआती सेट के दौरान अपने बाएं पैर में तकलीफ महसूस हुई। इसके बावजूद उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

सर्बियाई खिलाड़ी ने दूसरे सेट में बर्ग्स की सर्विस तोड़कर 5-4 की बढ़त बना ली, जिससे वह जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जोकोविच के खिलाफ अपना पहला एटीपी मैच खेल रहे 26 वर्षीय बेल्जियम खिलाड़ी ने तुरंत ही सर्विस तोड़कर वापसी की। जोकोविच ने बर्ग्स के चार स्मैश और एक साहसी वॉली को झेलते हुए एक रोमांचक रैली में ब्रेक हासिल किया।

जीत के बाद जोकोविच ने कहा, "सच कहूं तो मैं बस कोर्ट पर खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। बर्ग्स के साथ मेरा पहला मुकाबला था। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके खेल में जबरदस्त ताकत है। कई बार, मैंने कोर्ट में एक अतिरिक्त गेंद खेलने की कोशिश की और उन्हें गेंद मिस करने पर मजबूर कर दिया, और यही हुआ। मुझे मैच 5-4 पर खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन मैं फिर से थोड़ा ज्यादा।"

जोकोविच ने शंघाई की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "इन दिनों सभी खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और मैं बस कोर्ट पर बने रहने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बाधा को पार करके खुशी हो रही है।"

24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन अब रिकॉर्ड 41वें मास्टर्स 1000 खिताब से सिर्फ दो जीत दूर हैं। 2023 पेरिस मास्टर्स के बाद यह उनका पहला खिताब होगा।