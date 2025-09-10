Nottingham Forest Ange Postecoglou : एंजे पोस्टेकोग्लू को नॉटिंघम फॉरेस्ट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया

नई दिल्ली: नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एंजे पोस्टेकोग्लू को क्लब की पहली टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की पुष्टि की है। यह खबर क्लब द्वारा नूनो एस्पिरिटो सैंटो को उनके पद से मुक्त करने के ठीक एक दिन बाद आई है।

पोस्टेकोग्लू के पास 25 साल से ज्यादा का प्रबंधन अनुभव है। ब्रिस्बेन रोअर और योकोहामा एफ. मैरिनोज के साथ बेहद सफल सीजन बिताने और दोनों क्लबों के साथ लीग जीतने के बाद उन्हें जून 2021 में सेल्टिक का मैनेजर नियुक्त किया गया था।

ग्लासगो में एक सफल कार्यकाल के दौरान पोस्टेकोग्लू ने स्कॉटलैंड में अपने पहले सीजन में घरेलू डबल और दूसरे वर्ष में ट्रिपल जीता, जिसके लिए उन्हें 2023 में फीफा वर्ल्ड कोच ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था।

अपने पहले सीजन में पांचवें स्थान पर रहने वाले टॉटेनहैम हॉटस्पर की कमान संभालने के लिए इंग्लैंड चले गए पोस्टेकोग्लू ने स्पर्स को 17 सालों में अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी दिलाई, 2024/25 में यूरोपा लीग जीतकर चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई किया। हालांकि, यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि लीग में 17वें स्थान पर रहने के कारण उन्हें उत्तरी लंदन का यह क्लब छोड़ना पड़ा।

इवेंजेलोस मारिनाकिस ने पोस्टेकोग्लू की नियुक्ति पर कहा, "हम क्लब में एक ऐसे कोच को ला रहे हैं, जिसके पास निरंतर ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। उच्चतम स्तर पर टीमों को कोचिंग देने का उनका अनुभव और फॉरेस्ट में हमारे साथ कुछ खास बनाने की उनकी इच्छा उन्हें हमारी यात्रा में हमारी मदद करने और हमारी सभी महत्वाकांक्षाओं को लगातार हासिल करने के लिए एक शानदार व्यक्ति बनाती है।

उन्होंने कहा, "प्रीमियर लीग में पदोन्नति हासिल करने और फिर यूरोपीय फुटबॉल को सुरक्षित करने के लिए सीजन दर सीजन लगातार आगे बढ़ने के बाद अब हमें सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और ट्रॉफी के लिए चुनौती देने के लिए सही कदम उठाना होगा। एंजे के पास ऐसा करने के लिए योग्यता और ट्रैक-रिकॉर्ड है। हम उत्साहित हैं कि वह हमारी महत्वाकांक्षी यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं।"

60 साल के एंजे पोस्टेकोग्लू ग्रीस से संबंध रखते हैं।