Durand Cup 2025 Winner NorthEast United: डूरंड कप विजेता नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात

डूरंड कप 2025: नॉर्थईस्ट यूनाइटेड की धमाकेदार जीत, राष्ट्रपति मुर्मू ने टीम को किया सम्मानित।
Aug 28, 2025, 02:31 PM
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को डूरंड कप 2025 का खिताब जीतने पर सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विजेता टीम को प्रेसिडेंट्स कप प्रदान किया। यह चैंपियन को दिए जाने वाली तीन प्रतिष्ठित ट्रॉफियों में से एक है।

राष्ट्रपति के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की गईं, जिसमें क्लब के मालिक जॉन अब्राहम राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट्स कप प्राप्त करते नजर आ रहे हैं।

 

पोस्ट में लिखा गया, "डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 के प्रेसिडेंट्स कप विजेता ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के मालिक जॉन अब्राहम को प्रेसिडेंट्स कप ट्रॉफी सौंपी। इस अवसर पर विजेता टीम के कप्तान रिडीम त्लांग, सेना, नौसेना और वायु सेना के उप-प्रमुख, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसायटी के सदस्य, डूरंड कप आयोजन समिति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।"

 

पोस्ट में आगे लिखा गया, "डूरंड कप टूर्नामेंट फुटबॉल को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भारतीय सशस्त्र बलों की स्थायी विरासत को दर्शाता है।"

 

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप 2025 के फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से शिकस्त देकर अपना खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली 12वीं टीम बन गई है।

 

खिताबी मुकाबले में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड पहले हाफ में दो गाल दागकर बढ़त बना चुकी थी। अशीर अख्तर ने 30वें मिनट टीम का खाता खोला, जिसके बाद पार्थिब गोगोई ने 45वें मिनट गोल करते हुए टीम को 2-0 से बढ़त दिला दी। 50वें मिनट थोई सिंह ने आसान टैप-इन के साथ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड का स्कोर 3-0 कर दिया।

 

आखिरकार, 68वें मिनट जॉबी जस्टिन के हेडर से लुका माजसेन ने गोल को डिफ्लेक्ट करते हुए डायमंड हार्बर का खाता खोला।

 

जाइरो सैम्पेरियो ने 81वें मिनट, जबकि एंडी रोड्रिगेज ने 86वें मिनट गोल दागे। इसके बाद अलाउद्दीन अजराय ने स्टॉपेज टाइम (90+4 मिनट) में पेनाल्टी पर गोल दागते हुए टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

 

 

 

