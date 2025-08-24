Delhi Premier League 2025 Match 31 : बारिश के चलते बेनतीजा रहा नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स-ईस्ट दिल्ली राइडर्स का मैच

खेल

Aug 24, 2025, 08:01 AM
नई दिल्ली:  नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डीपीएल) का 31वां मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा।

मुकाबले में टॉस जीतकर ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। टीम ने प्लेइंग इलेवन में अर्पित राणा, हार्दिक शर्मा, अनुज रावत (विकेटकीपर/कप्तान), मयंक रावत, वैभव बैसला, रोहन राठी, रौनक वाघेला, नवदीप सैनी, रोहित यादव, अजय अहलावत और आशीष मीणा को शामिल किया।

 

वहीं, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने प्लेइंग इलेवन में सार्थक रंजन के अलावा गगन वत्स, अर्णव बग्गा, वैभव कांडपाल, प्रणव राजुवंशी (विकेटकीपर), हर्षित राणा (कप्तान), अर्जुन राप्रिया, विकास दीक्षित, सिद्धांत बंसल, नूर इलाही और कुलदीप यादव को मौका दिया।

 

सार्थक रंजन और अर्णव बग्गा बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। पहला ओवर नवदीप सैनी के हाथों में था।

 

नवदीप सैनी की पहली गेंद पर सार्थक ने डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया, जिसके बाद अगली गेंद को फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री से बाहर भेज दिया।

 

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम महज दो गेंदों में आठ रन बना चुकी थी, लेकिन इसी बीच बारिश ने दखल दे दी, जिसके बाद मुकाबला फिर से शुरू नहीं हो सका।

 

नौ में से छह मुकाबले जीतकर ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। +0.190 नेट रन रेट के साथ इस टीम के पास 13 अंक हैं।

 

वहीं, आठ में से पांच मुकाबले गंवाकर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम अंकतालिका में छठे पायदान पर मौजूद है। इस टीम के पास महज 6 प्वाइंट्स हैं, जबकि नेट रन रेट -0.467 है।

 

ईस्ट दिल्ली राइडर्स अपना अगला मुकाबला 27 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विरुद्ध खेलेगी, जबकि 26 अगस्त को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का सामना साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से होगा।

 

 

 

