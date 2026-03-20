Noa Lang Injury Update : गैलाटासराय के नोआ लैंग की सफल रही अंगूठे की सर्जरी

लिवरपूल: चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में बुधवार को लिवरपूल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में चोटिल हुए गैलाटासराय के विंगर नोआ लैंग की अंगूठे की सर्जरी सफल रही है। मैच के दौरान नोआ लैंग विज्ञापन होर्डिंग्स से जा टकराए थे, जिसके कारण वह बुरी तरह से चोटिल हो गए थे।

नीदरलैंड्स के 26 वर्षीय खिलाड़ी को 76वें मिनट में गेंद का पीछा करते समय विज्ञापन होर्डिंग्स से टकराने के कारण चोट लगी थी। लैंग तुरंत दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे और अपने अंगूठे पर गहरा कट देखकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया था। लिवरपूल के खिलाड़ी एलिसन बेकर और वर्जिल वैन डाइक तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े, जबकि मेडिकल स्टाफ विंगर का इलाज करने लगा। लैंग, जो काफी तकलीफ में लग रहे थे, उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर ले जाने से पहले ऑक्सीजन दिया गया था।

सर्जरी के बाद, लैंग ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट साझा किया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि ऑपरेशन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। उन्होंने पोस्ट किया, "सर्जरी अच्छी रही। आप सभी के संदेशों के लिए धन्यवाद।" इससे पहले, उन्होंने अस्पताल से एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें वह व्हिस्टन अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन्होंने अभी भी अपनी गैलाटासराय जर्सी पहनी हुई थी।

गैलाटासराय के मुख्य कोच ओकान बुरुक ने मैच के बाद इस घटना को 'गंभीर चोट' बताया था। इस मैच में लिवरपूल ने 4-1 से जीत हासिल की और क्वार्टर-फाइनल में अपनी जगह बनाई। तुर्की के इस क्लब ने विक्टर ओसिम्हेन के बारे में भी जानकारी दी, जिन्हें पहले हाफ में इब्राहिमा कोनाटे के साथ हुई टक्कर के दौरान अपनी दाहिनी बांह में फ्रैक्चर हो गया था। चोट के बावजूद नाइजीरियाई फॉरवर्ड खिलाड़ी हाफ-टाइम तक खेलते रहे, जिसके बाद उन्हें बदल दिया गया।

क्लब ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "मैच के बाद हमारी मेडिकल टीम की देखरेख में अस्पताल में हुई जांच में पता चला कि हमारे खिलाड़ी की दाहिनी बांह में फ्रैक्चर है और उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया है।"

इस बीच, लिवरपूल के खिलाफ मिली हार के साथ ही गैलाटासराय टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, जबकि छह बार के चैंपियन लिवरपूल का सामना यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर-फाइनल में 2025 के विजेता पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से होगा। इस मुकाबले का पहला चरण 9 अप्रैल को पेरिस के पार्क डेस प्रिंसेस स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा चरण 15 अप्रैल को लिवरपूल के एनफील्ड स्टेडियम में होगा।

--आईएएनएस