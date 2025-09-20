खेल

Nitish Kumar Honours Hockey Team : एशिया कप का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने किया सम्मानित

नीतीश कुमार ने भारतीय हॉकी टीम को 2.5 करोड़ की सम्मान राशि दी
Sep 20, 2025, 07:23 AM
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सम्मान समारोह में हीरो एशिया कप, 2025 की विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपये एवं सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपये की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिये कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपये का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ को जीत की बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीएम ने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप तस्वीर भी खिंचवाई।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री भोला नाथ सिंह ने प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया।

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि इस सम्मान के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूं। खेल के प्रति उनके प्रेम और लगाव के लिये हम सभी अपना आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के लोगों में हॉकी खेल के प्रति जुनून है, इसे हमलोगों ने महसूस किया है। आपके नेतृत्व में बिहार में काफी बदलाव हुआ है और बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोगों में आपके प्रति अपार प्रेम है। आपने खेल और खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिये कई इनिशिएटिव लिये हैं, इसकी प्रशंसा सभी जगह हो रही है। खेल और खिलाड़ियों के प्रति ऐसा स्नेह आपका हमेशा बना रहे।

कार्यक्रम में हीरो एशिया कप 2025 के सफल आयोजन से संबंधित वृत्तचित्र दिखाई

हाल ही में नालंदा जिले के राजगीर के हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 07 सितम्बर तक हुआ था। इस प्रतियोगिता में 8 प्रमुख एशियाई टीमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, चीनी ताइपे, बांग्लादेश और भारत ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 17 अगस्त, 2025 को इस प्रतियोगिता के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किया गया था। मुख्यमंत्री ने 29.08.2025 को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राजगीर में किया था। भारत की पुरुष हॉकी टीम फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर चैंपियन बनी थी। इस जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के 20 खिलाडियों को 10-10 लाख रुपये और 10 सहयोगी स्टाफ को 5-5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की थी। इसके पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम को भी राजगीर में आयोजित एशिया कप जीतने पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पुरस्कार राशि प्रदान की गयी थी।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉ० एस० सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन एंव खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० बी० राजेन्दर, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण, खेल विभाग के निदेशक महेन्द्र कुमार, हॉकी इंडिया से भोला नाथ सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, टीम के सभी खिलाड़ी, सर्पोटिंग स्टाफ एवं सम्मानित होनेवाले सभी सदस्यगण उपस्थित थे।

 

Sports AwardsRajgir StadiumIndian hockey teamHockey IndiaNitish KumarBihar NewsHero Asia Cup 2025

