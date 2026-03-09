खेल

Nitin Naveen Statement : भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने टी20 विश्व कप में जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी

नितिन नवीन ने टी20 विश्व कप 2026 जीत पर भारत और संजू सैमसन को दी बधाई
Mar 09, 2026, 10:42 AM
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने टी20 विश्व कप में जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को आईसीसी मेन्‍स टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी और पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम वर्क की प्रशंसा की।

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्ट में, नितिन नवीन ने इस जीत को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि टीम के प्रदर्शन ने लाखों भारतीयों को अपार खुशी दी है।

उन्‍होंने लिखा, "टी20 विश्व कप चैंपियन बनने पर टीमइंडिया को हार्दिक बधाई। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्ट टीम वर्क पर आधारित एक शानदार जीत। खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।"

उन्होंने कहा कि यह जीत उस लचीलेपन और विजयी भावना को दर्शाती है जो पूरे देश के लोगों को प्रेरित करती रहती है।

उन्होंने आगे कहा, "यह जीत उस जुझारूपन और विजयी भावना को दर्शाती है जो देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का आपके साथ जश्न मना रहा है।"

टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत की शानदार जीत ने देशभर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच जश्न का माहौल पैदा कर दिया, और समर्थकों ने टूर्नामेंट के दौरान टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन की सराहना की।

रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल में, संजू सैमसन की तूफानी 89 रनों की पारी (जिसमें पांच चौके और आठ छक्के शामिल थे) ने भारत को 255/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया- जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर और विश्व कप में किसी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

--आईएएनएस

 

 

