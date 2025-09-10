खेल

Nikhat Zareen World Boxing Championship : निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

निखत जरीन ने जापान की युमा निशिनाका को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया
Sep 10, 2025, 02:58 AM
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप: निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

लिवरपूल: दो बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने मंगलवार को इंग्लैंड के लिवरपूल में हो रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महिलाओं के 51 किलोग्राम भारवर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में जापान की युमा निशिनाका को 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

29 वर्षीय मुक्केबाज को शुरुआती राउंड में जापानी मुक्केबाज से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन इस साल अपना पहला अंतरराष्ट्रीय इवेंट खेल रही भारतीय मुक्केबाज को कोई रोकने में जापान की युमा निशिनाका सफल नहीं हो सकी। जापानी मुक्केबाज को निकहत की लय तोड़ने की कोशिश में ज्यादा क्लिंचिंग के लिए दो पेनल्टी पॉइंट मिले।

इससे पहले, निकहत ने अमेरिका की जेनिफर लोजानो पर दबदबा बनाते हुए 5-0 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ जरीन ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में अपनी दमदार वापसी की।

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी शासी निकाय, वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित हो रही इस पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है।

तीन और महिला मुक्केबाज भी पदक से बस एक जीत की दूरी पर हैं। वहीं, पांच मुक्केबाज अपने-अपने प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे।

हालांकि, सचिन (पुरुष 60 किग्रा), सुमित (पुरुष 75 किग्रा) और नरेंद्र (पुरुष 90+ किग्रा) को सोमवार की देर रात हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।

सचिन को कजाकिस्तान के बिबार्स जेक्सेन से 1:4 से हार का सामना करना पड़ा। सुमित को बुल्गारिया के रामी किवान से 0:5 से और नरेंद्र को इटली के डिएगो लेंजी से 1:4 से हार का सामना करना पड़ा।

महिलाओं के 65 किग्रा प्री-क्वार्टर फाइनल में, नीरज फोगाट को इंग्लैंड की साचा हिकी ने 2:3 से हराया।

 

 

