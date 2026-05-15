निखत जरीन कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स 2026 से बाहर हुईं

नई दिल्ली: दो बार की विश्व चैंपियनशिप निखत जरीन ग्लासगो में होने वाले अगले कॉमनवेल्थ गेम्स और इस साल के आखिर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं।

जरीन पटियाला में हुए क्वालिफाइंग ट्रायल्स के माध्यम से इन दोनों बड़े इवेंट्स में जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नाकाम रहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में हुए नेशनल ट्रायल्स के दौरान महिलाओं के 51 किग्रा सेमीफाइनल में वह साक्षी चौधरी से हार गईं। निखत अपने सेमीफाइनल मुकाबले में साक्षी से 1-4 से हार गईं, जिससे उनका एशियन गेम्स में सीधे प्रवेश पाने का सपना टूट गया।

यह नतीजा 29 साल की निकहत के लिए एक बड़ा झटका है। वह पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रही हैं और हाल के महीनों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रही हैं। इस हार का मतलब है कि तेलंगाना की यह बॉक्सर आगामी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भारतीय टीमों का हिस्सा नहीं होंगी।

नीतू घनघस को भी युवा बॉक्सर मीनाक्षी से हारकर बाहर होना पड़ा। इस वजह से 51 किग्रा भारवर्ग में एक नई मुक्केबाज देश का प्रतिनिधित्व करेगी।

निखत दो साल पहले अपनी बेहतरीन फॉर्म में थीं, जब उन्होंने नई दिल्ली में 2023 में हुए इवेंट में अपना दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 48-50 किग्रा भारवर्ग में वियतनाम की गुयेन थी टैम को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया था।

निकहत को ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे पिछले महीने मंगोलिया के उलानबटार में हुई एशियन चैंपियनशिप के दौरान सीधे प्रवेश पाने में नाकाम रही थीं। वे इस कॉन्टिनेंटल मीट के सेमीफाइनल तक पहुंची थीं, लेकिन चीन की वू यू से 0-5 से हार गईं थीं। मंगोलिया में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए ऑटोमैटिक क्वालिफ़िकेशन मिला था, जो फाइनल तक पहुंचे थे।

निखत जरीन दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और एशियन गेम्स में कांस्य पदक भी उनके नाम है।

--आईएएनएस