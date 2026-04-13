Lucknow Super Giants : निकोलस पूरन बने एलएसजी की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की तरफ से खेलते हुए निकोलस पूरन ने इतिहास रच दिया है। पूरन इस फ्रेंचाइजी की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

निकोलस पूरन ने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से अब तक 1,422 रन बनाए हैं। इस मामले में उन्होंने केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इस टीम के लिए 1,410 रन बनाए थे।

आयुष बडोनी एलएसजी की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने कुल 1,038 रन बनाए हैं। मार्कस स्टोइनिस 952 रनों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं, जबकि क्विंटन डी कॉक 901 रनों के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद हैं।

रविवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए।

इस पारी में एडेन मार्करम ने 21 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ सर्वाधिक 30 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 21 गेंदों में 2 चौकों के साथ 19 रन की पारी खेली। इनके अलावा, कप्तान ऋषभ पंत, अब्दुल समद और मुकुल चौधरी ने 18-18 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि अशोक शर्मा ने 2 विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने 1-1 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। इस टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 40 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 37 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे विकेट के लिए 58 गेंदों में 84 रन की साझेदारी हुई। आखिर में, वाशिंगटन सुंदर (नाबाद 21) ने राहुल तेवतिया (नाबाद 10) के साथ 30 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

--आईएएनएस