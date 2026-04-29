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New Zealand Women Squad : न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, नेन्सी, इजी को पहली बार मौका

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, दिग्गजों के संन्यास का ऐलान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 04:55 PM
महिला टी20 विश्व कप: न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, नेन्सी, इजी को पहली बार मौका

नई दिल्ली: इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की घोषणा के साथ यह भी कंफर्म हो गया है कि विश्व कप के बाद अनुभवी सोफी डिवाइन, ली ताहुहू, और सूजी बेट्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगी।

 

अमेलिया केर के नेतृत्व में 2024 में खिताब जीतने वाले ग्रुप के मुख्य खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। उस टीम के 10 खिलाड़ी मौजूदा टीम में बरकरार हैं। टीम में नेन्सी पटेल और इजी शार्प को मौका दिया गया है। दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। 21 साल की युवा बल्लेबाज इजी शार्प टीम की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। स्क्वाड में शामिल ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस और डेवोनशायर अपना पहला टी20 विश्व कप खेलेंगे।

 

हेड कोच बेन सॉयर ने टीम पर भरोसा जताया और डेब्यू करने वाले और जाने वाले दिग्गजों के लिए इस पल की अहमियत पर जोर दिया।

 

सॉयर ने कहा, "चुने गए सभी खिलाड़ियों को बधाई। जब भी आपको दुनिया के मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, तो यह एक सम्मान की बात होती है, लेकिन विश्व कप की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इजी और नेन्सी के लिए यह विशेष समय है, क्योंकि यह उनका पहला विश्व कप है।"

 

सॉयर ने टीम के हालिया फॉर्म को एक सकारात्मक संकेत बताया, जिसमें पिछले आठ टी20 मैचों में से सात में जीत मिली है।

 

उन्होंने कहा, "हमारे तीन सबसे सीनियर खिलाड़ियों का एक ही टूर्नामेंट में अपना करियर खत्म करना एक बहुत कम मिलने वाला और खास मौका है। तीनों का अपना-अपना करियर शानदार रहा है और उन्होंने इस टीम और आम तौर पर खेल को बहुत कुछ दिया है। टूर्नामेंट के आखिर में इन तीनों को और पहचानने और सेलिब्रेट करने का समय आएगा और मुझे पता है कि अभी वे टीम के साथ अपने आखिरी मिशन में अच्छा परफॉर्म करने पर फोकस कर रहे हैं।"

 

सॉयर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि हमें एक संतुलित टीम मिली है जिसमें अनुभव और रोमांचक युवा टैलेंट का मिक्स है। हमने पिछले 12 महीनों में अपनी बैटिंग में गहराई विकसित करने के लिए मेहनत की है। इसका नतीजा हमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया घरेलू सीरीज में देखने को मिला है। हमारी तेज गेंदबाजी भी शानदार रही है।"

 

न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में शामिल है। इस ग्रुप की अन्य टीमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज हैं।

 

टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड महिला टीम: अमेलिया केर (कप्तान), सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, जेस केर, रोजमेरी मायर, नेन्सी पटेल, जॉर्जिया प्लिमर, इजी शार्प, ली ताहुहू।

--आईएएनएस

पीएके

 

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