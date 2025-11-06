New Zealand vs West Indies : दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड की रोमांचक जीत, सीरीज में बराबरी

खेल

Nov 06, 2025, 04:05 PM
दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड की रोमांचक जीत, सीरीज में बराबरी

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए दूसरे टी20 मैच को 3 रन के करीबी अंतर से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।

 

 

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 207 रन बनाए।

 

टिम रॉबिन्सन और डेवोन कॉन्वे की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। रॉबिन्सन ने 25 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जबकि कॉन्वे 16 रन बनाकर आउट हुए।

 

इसके बाद मार्क चैपमैन ने डेरिल मिचेल के साथ चौथे विकेट के लिए 18 गेंदों में 57 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।

 

चैपमैन 28 गेंदों में 7 छक्कों और 6 चौकों के साथ 78 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मिचेल ने 14 गेंदों में नाबाद 28 रन की पारी खेली।

 

विपक्षी टीम की ओर से रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट निकाले।

 

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी।

 

इस टीम के लिए एलिक एथनाज ने 33 रन बनाए, जबकि रॉवमैन पॉवेल ने 16 गेंदों में 45 रन जोड़े। इनके अलावा, रोमारियो शेफर्ड ने 34 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

 

न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान मिचेल सेंटनर और ईश सोढ़ी ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि जैकब डफी और काइल जेमीसन ने 1-1 विकेट हासिल किया।

 

न्यूजीलैंड की टीम टी20 सीरीज का पहला मैच 7 रन से गंवा चुकी थी। ऐसे में दूसरे मुकाबले को जीतकर इस टीम ने सीरीज में बराबरी कर ली है। तीसरा मुकाबला नेल्सन में 9 नवंबर को खेला जाना है।

 

पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज के बाद दोनों देश तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे, जिसके बाद इतने ही मुकाबलों की टेस्ट सीरीज आयोजित होगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

