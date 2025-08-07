Bulawayo Pitch Report: न्यूजीलैंड के खिलाफ 'करो या मरो' के मुकाबले में उतरेगा जिम्बाब्वे

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच गुरुवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। न्यूजीलैंड की टीम सीरीज का पहला मैच नौ विकेट से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए मेजबान टीम को हर हाल में यह मैच अपने नाम करना होगा।

इस निर्णायक मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को झटका लग चुका है। तेज गेंदबाज विल ओ’रूर्के पीठ की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। वह इलाज के लिए न्यूजीलैंड लौटेंगे। ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं।

न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान टॉम लैथम कंधे की चोट के चलते पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। उनके स्थान पर मिचेल सेंटनर को टीम की कमान सौंपी गई थी। अब यह देखना होगा कि लैथम दूसरे टेस्ट के लिए फिट हो पाते हैं, या नहीं।

बुलावायो की पिच आमतौर पर धीमी रहती है। यहां गेंदें नीचे रहती हैं, लेकिन पहले टेस्ट में तेज गेंदबाजों को यहां शानदार सफलता मिली, खासतौर पर उन्हें जो गेंद को हल्का-सा मूव करा सकते हैं, या अतिरिक्त उछाल पैदा कर सकते हैं। मुकाबले के दौरान यहां मौसम साफ रहने का अनुमान है।

सीरीज के शुरुआती मैच में जिम्बाब्वे अपनी पहली पारी के दौरान महज 149 रन पर सिमट गया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 307 रन बनाकर 158 रन की बढ़त हासिल कर ली।

जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में 165 रन पर ऑलआउट हो गई। इसी के साथ न्यूजीलैंड को जीत के लिए महज आठ रन का लक्ष्य मिला, जिसे मेहमान टीम ने 2.2 ओवरों में हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड की टीम: विल यंग, डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेन लिस्टर, टॉम लैथम, जैकब डफी, एजाज पटेल और मैथ्यू फिशर।

जिम्बाब्वे की टीम: ब्रायन बेनेट, बेन करेन, निक वेल्च, सीन विलियम्स, क्रेग एर्विन (कप्तान), सिकंदर रजा, तफादजवा सिगा (विकेटकीपर), न्यूमैन न्यामुरी, विंसेंट मासेकेसा, ब्लेसिंग मुजारबानी, तनाका चिवांगा, ब्रेंडन टेलर, वेलिंगटन मसकदजा, रॉय कैया, तनुनुरवा मकोनी, क्लाइव मदांडे और ट्रेवर ग्वांडु।