New Zealand: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया 3-0 से क्लीन स्वीप

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया
Nov 01, 2025, 12:22 PM
वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ स्काई स्टेडियम में शनिवार को खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 2 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवरों में महज 222 रन पर सिमट गई। इस टीम को महज 7 रन पर जेमी स्मिथ (5) के रूप में झटका लगा, जिसके बाद 44 के स्कोर तक टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए।

यहां से जोस बटलर ने सैम करन के साथ छठे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। सैम करन 29 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जोस बटलर ने 38 रन की पारी खेली।

ब्रायडन कार्स ने जेमी ओवरटन के साथ आठवें विकेट के लिए 50 गेंदों में 58 रन जोड़े। ओवरटन अर्धशतक लगाने वाले इकलौते इंग्लिश खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 62 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों के साथ 68 रन की पारी खेली। उनके अलावा, कार्स ने 36 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी टीम की ओर से ब्लेयर टिकनर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, जैकब डफी ने 3 विकेट निकाले। 2 विकेट जकारी फौल्कस के नाम रहे।

इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 44.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र ने 12.5 ओवरों में 78 रन की साझेदारी की। कॉन्वे 44 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रचिन ने 37 गेंदों में 46 रन की पारी खेली।

वहीं, डेरिल मिचेल ने 68 गेंदों में 44 रन बनाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 4 चौके शामिल रहे, जबकि कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवरटन और सैम करन ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रायडन कार्स और आदिल रशीद ने 1-1 विकेट निकाला।

 

 

