Eden Carson Injury : न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हुईं ईडन कार्सन

न्यूजीलैंड की स्पिनर ईडन कार्सन कोहनी की सर्जरी के चलते महिला टी20 विश्व कप 2026 से बाहर।
Dec 11, 2025, 09:20 AM
नई दिल्ली: महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड की ऑफ-स्पिनर ईडन कार्सन महिला विश्व कप से बाहर हो गई हैं।

 

ईडन कार्सन की कोहनी का ऑपरेशन होना है। इस वजह से वह लगभग 6 महीने क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगी। ऐसे में वह टी20 विश्व कप में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। विश्व कप का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड में होना है।

 

कार्सन महिला विश्व कप 2025 से पहले ही इंजर्ड हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने भारत और श्रीलंका में आयोजित विश्व कप में हिस्सा लिया था।

 

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बेन सॉयर ने कहा, "कार्सन महज 24 साल की है। उसका करियर अभी लंबा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आगे देखें और उसे मैदान पर वापस लाने और पूरी तरह से फिट होने को प्राथमिकता दें।"

 

सॉयर ने कहा, "कार्सन के गेंदबाजी वाले हाथ में ही चोट है। लंबे करियर को बचाने के लिए उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला किया है। हम सब उनके लिए बहुत दुखी हैं। टीम के सामने छह महीने का बड़ा समय है। मुझे पता है कि उसके लिए अभी सर्जरी करवाने का फैसला लेना कितना मुश्किल था, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं। जाहिर है, ईडन का टीम में न होना एक बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने पिछले टी20 विश्व कप में टीम को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।"

 

ईडन कार्सन ने अक्टूबर 2024 में दुबई में खेले गए विश्व कप में न्यूजीलैंड के लिए छह पारियों में नौ विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था।

कार्सन ने न्यूजीलैंड के लिए 37 टी20 मैचों में 39 विकेट लिए हैं। वहीं 24 वनडे मैचों में 18 विकेट उन्होंने झटके हैं।

--आईएएनएस

 

