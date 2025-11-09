New Zealand Vs West Indies : तीसरे टी20 मैच में कीवी टीम की रोमांचक जीत, सीरीज में बनाई बढ़त

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को नेल्सन में खेले गए तीसरे टी20 मैच को 9 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ कीवी टीम ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए। टिम रॉबिनसन और डेवोन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 5.5 ओवरों में 47 रन की साझेदारी की।

रॉबिनसन 21 गेंदों में 2 चौकों के साथ 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कॉन्वे ने रचिन रवींद्र के साथ दूसरे विकेट के लिए 28 गेंदों में 50 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

रचिन 15 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कॉन्वे ने 34 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 56 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, डेरिल मिचेल ने 41 रन का योगदान दिया।

विपक्षी टीम की ओर से मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर ने 1-1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 19.5 ओवरों में 168 रन पर सिमट गई। इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज आमिर जंगू महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान शाई होप (1) भी पवेलियन लौट गए। टीम 15 रन तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से एकीम ऑगस्टे ने एलिक अथानाजे के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन जुटाते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। अथानाजे 23 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

शेपर्ड ने शमर स्प्रिंगर के साथ 9वें विकेट के लिए 39 गेंदों में 78 रन की साझेदार की। शेपर्ड 34 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 49 रन बनाकर आउट हुए, जबकि स्प्रिंगर ने 39 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि काइल जेमीसन, मिचेल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट निकाला।

वेस्टइंडीज ने ऑकलैंड में खेले गए पहले टी20 मैच को 7 रन से अपने नाम किया था। इसके बाद इसी मैदान पर न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच को 3 रन से जीतकर वेस्टइंडीज को करारा जवाब दिया।

--आईएएनएस