World Athletics Championship 2025 : नीरज चोपड़ा टोक्यो में खिताब बचाने उतरेंगे

नई दिल्ली: ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा शनिवार से जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय दल में अन्नू रानी, अनिमेष कुजूर जैसे एथलीट शामिल हैं।

नीरज चोपड़ा गत चैंपियन हैं। दो साल पहले बुडापेस्ट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड जीता था। नीरज पुरुषों की विश्व भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट बने थे।

चोपड़ा ने साल की शुरुआत में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इस सीजन में टोक्यो में जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुईज दा सिल्वा के बाद वह तीसरे स्थान पर हैं।

वेबर ने दोहा में 91.51 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज को हराया था।

पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी भाग ले रहे हैं। यह पहली बार होगा जब भारत विश्व चैंपियनशिप में एक ही स्पर्धा में चार एथलीट उतारेगा।

भारत के एथलेटिक्स दल में 14 पुरुष और पांच महिलाएं शामिल हैं, जो 15 स्पर्धाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

उभरते हुए धावक अनिमेष कुजूर पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में भाग लेकर इस वैश्विक प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय धावक बनेंगे। इस युवा धावक ने इस साल 100 और 200 मीटर, दोनों के राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं।

लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर और एशियाई खेलों की महिला भाला फेंक चैंपियन अन्नू रानी से भी जापान में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

त्रिकूद के खिलाड़ी अब्दुल्ला अबूबकर, प्रवीण चित्रवेल और सर्वेश कुशारे, स्टीपलचेजर पारुल चौधरी, बाधा दौड़ के एथलीट तेजस शिरसे, लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह गुलवीर टोक्यो जाने वाले दल के अन्य प्रमुख नामों में शामिल हैं।

भारतीय एथलीटों ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल तीन पदक जीते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस में 2003 में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने ओरेगन 2022 में भाला फेंक में रजत पदक और फिर बुडापेस्ट में स्वर्ण जीता था।

टोक्यो में वेबर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम भी नजर आएंगे। अन्य बड़े नामों में अमेरिकी स्प्रिंट स्टार नोआ लाइल्स, डच हर्डलर फेमके बोल और जापान की हारुका कितागुची शामिल हैं।

लगभग 200 टीमों के 2000 से ज्यादा एथलीट 13-21 सितंबर के बीच 49 स्पर्धाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

भारत में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

टोक्यो 2025 विश्व चैंपियनशिप का भारत में स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 एचडी टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।