नियाथु खेल महोत्सव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, युवाओं, स्वास्थ्य और एकजुटता का उत्सव : नागालैंड के राज्यपाल

Oct 13, 2025, 03:46 PM

कोहिमा, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। नागालैंड के कार्यवाहक राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रविवार को शांति को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "खेल बाधाओं को तोड़ते हैं, समझ को बढ़ावा देते हैं, और हमें संघर्ष के बजाय सम्मान के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना सिखाते हैं।"

राज्यपाल ने नियाथु खेल महोत्सव 2025 के आठवें संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आभार व्यक्त किया कि नागालैंड में एक शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण है, जो इसके युवाओं को फलने-फूलने, सपने देखने और स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देता है।

इस कार्यक्रम में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, 3 कोर के जनरल-ऑफिसर-कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. पेंढारकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मणिपुर के राज्यपाल और नागालैंड के अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार भी संभाल रहे भल्ला ने कहा कि नियाथु खेल महोत्सव केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं, स्वास्थ्य और एकजुटता का उत्सव है।

उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने में उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए नियाथु समूह और नियाथु प्रिविलेज क्लब की सराहना की, जो अब नागालैंड के सबसे प्रतीक्षित खेल आयोजनों में से एक बन गया है।

राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, नियाथु खेल महोत्सव ने दीमापुर को एथलेटिक प्रतिभाओं के जीवंत मिलन स्थल में बदल दिया है, जो पूरे भारत से प्रतिभागियों को आकर्षित करता है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और कई अन्य राज्यों के एथलीट शामिल हुए।

उन्होंने कहा, "आपकी यहां उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि खेल सीमाओं से परे हैं। विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को अनुशासन, मित्रता और निष्पक्ष खेल की समान भावना से एकजुट करते हैं।"

इस उत्सव के गहन अर्थ पर विचार करते हुए, राज्यपाल ने कहा, "यह केवल पदक या जीत के बारे में नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने, युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है।"

उन्होंने प्रतिभागियों से खेल के मैदान से परे टीम वर्क, दृढ़ता और सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

