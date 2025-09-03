न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी से स्टोइनिस के टी20 विश्व कप खेलने की उम्मीद बढ़ी

मेलबर्न, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिग्गज ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में जगह दिए जाने के बावजूद अचानक संन्यास से उनके टी20 फॉर्मेट के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन, न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिली जगह ने टी20 विश्व कप 2026 में उनके खेलने की उम्मीद बढ़ा दी है।

मार्कस स्टोइनिस को वनडे फॉर्मेट से संन्यास के बाद टी20 फॉर्मेट में मौका नहीं मिला था। हाल में संपन्न वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं दिया गया था। इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम में उनकी वापसी पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

लेकिन, 'द हंड्रेड' लीग के दौरान दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के चयनकर्ता जॉर्ज बेली की चर्चा की थी।

स्टोइनिस ने कहा था कि जॉर्ज बेली ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी का आश्वासन दिया है।

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में स्टोइनिस की वापसी ने उनके जॉर्ज बेली के बारे में दिए बयान को सच साबित कर दिया है।

स्टोइनिस एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। टीम में उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत होती हैं।

वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनमें स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक समान बड़े हिट लगाने की क्षमता है। वहीं, वह एक बेहतरीन तेज गेंदबाज का विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं।

अगला टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है। स्टोइनिस आईपीएल लंबे समय से खेल रहे हैं। इस वजह से भारतीय पिचों का उन्हें अंदाजा है। 36 साल के होने के बावजूद वह फिट हैं। इसी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक अहम खिलाड़ी के रूप में देख रही है और उनकी वापसी राष्ट्रीय टीम में कराई गई है।

स्टोइनिस ने अपना आखिरी टी20 नवंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।

स्टोइनिस ने 74 टी20 मैचों की 61 पारियों में 148.56 की स्ट्राइक रेट और 31.92 की औसत से 5 अर्धशतक लगाते हुए 1,245 रन बनाए हैं और 45 विकेट लिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया 3 टी20 मैचों के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा। मैच 1, 3 और 4 अक्टूबर को खेले जाएंगे। तीनों मैच बे ओवल में होंगे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम :

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जांपा।

