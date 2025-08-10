न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप, टेस्ट सीरीज में जिम्बाब्वे को 2-0 से धोया

बुलावायो, 9 अगस्त (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने बुलावायो में खेले गए टेस्ट में जिम्बाब्वे को तीसरे दिन के पहले सेशन में ही पारी और 359 रन के बड़े अंतर से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे की यह सबसे बड़ी हार है।

न्यूजीलैंड के सामने जिम्बाब्वे इस मैच में बिल्कुल ही कमजोर और साधारण टीम नजर आई। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। टीम पहली पारी में 125 रन पर सिमट गई। ब्रेंडन टेलर ने सर्वाधिक 44 रन बनाए।

न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने 5 और जेकेरी फॉल्केस ने 4 विकेट लिए थे।

कीवी टीम ने अपनी पहली पारी 3 विकेट के नुकसान पर 601 रन बनाकर घोषित की थी।

सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और विल यंग ने पहले विकेट के लिए 162 रन की मजबूत साझेदारी की। यंग 101 गेंद में 11 चौके की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कॉनवे और जैकब डफी ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की। डफी 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कॉनवे को हेनरी निकोल्स का साथ मिला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की।

कॉनवे ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया। वह 245 गेंद पर 18 चौके की मदद से 153 रन बनाकर आउट हुए।

कॉनवे का जब विकेट गिरा, उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 345 था।

इसके बाद न्यूजीलैंड ने कोई विकेट नहीं गंवाया। हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र ने मिलकर 256 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 601 रन तक पहुंचा दिया। निकोल्स 245 गेंद पर 150 और रविंद्र 139 गेंद पर 165 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर जिम्बाब्वे पर 476 रन की लीड ली।

दूसरी पारी में जिम्बाब्वे 117 रन पर सिमट गई। मैच को जिम्बाब्वे ने पारी और 359 रन से गंवाया। टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे की यह सबसे बड़ी हार है। वहीं, न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट की यह सबसे बड़ी जीत है।

