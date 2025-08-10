न्यूजीलैंड की थैमसिन न्यूटन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड की महिला ऑलराउंडर थैमसिन न्यूटन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी मैच उन्होंने 2021 में खेला था।

30 साल की थैमसिन न्यूटन ने 2015 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। एक दशक के करियर के दौरान कई बार वह टीम से अंदर-बाहर हुईं।

थैमिसन 2016 टी20 विश्व कप और 2017 वनडे विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थीं। वह मध्यम गति की तेज गेंदबाज और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थीं।

न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने 10 वनडे और 15 टी20 मैच खेले। वनडे में 11 विकेट और 57 रन उनके नाम दर्ज हैं। 31 रन देकर पांच विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं, टी20 में उन्होंने 9 विकेट लिए थे।

करियर के शुरुआती दौर में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित किया था। अपने दूसरे ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उन्होंने श्रीलंका के मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया और 9 रन देकर 3 विकेट लिए और नवंबर 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में पहली बार पांच विकेट लिए।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा वह घरेलू क्रिकेट में सफल रही। उन्होंने 2011-12 में वेलिंगटन के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की। 2014 से 2018 तक कैंटरबरी में रहीं। 2023-24 सीजन से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में जाने से पहले, वह पांच साल के लिए वेलिंगटन लौटीं। उन्होंने न्यूजीलैंड की घरेलू वनडे प्रतियोगिता हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड का फाइनल चार बार, अलग-अलग टीमों के लिए खेला। कैंटरबरी और वेलिंगटन के साथ खेलते हुए एक-एक बार उन्होंने खिताब जीता।

बीबीएल में वह पर्थ-स्कॉर्चर्स के लिए खेल चुकी हैं। न्यूटन न्यूजीलैंड की घरेलू महिला रग्बी यूनियन प्रतियोगिता, फराह पामर कप में वेलिंगटन प्राइड और हॉक्स बे टुई के लिए रग्बी भी खेल चुकी हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस