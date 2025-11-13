न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, जॉन कैंपबेल की 6 साल बाद वापसी

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज 3-1 से गंवाने के बाद वेस्टइंडीज ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड की घोषणा कर दी है। शाई होप 15 सदस्यीय टीम की अगुआई करेंगे।

वनडे सीरीज के लिए 6 साल बाद सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल की टीम में वापसी हुई है। कैंपबेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया था। इसके अलावा, घरेलू क्रिकेट में जमैका के लिए उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसी आधार पर उनकी वेस्टइंडीज टीम में वापसी कराई गई है। 32 साल के कैंपबेल ने 6 वनडे मैचों की 5 पारियों में 248 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 179 रहा है। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मई 2019 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था। किंग की जगह कैंपबेल पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

ब्रैंडन किंग को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। हालिया संपन्न टी20 सीरीज में किंग ने अपने प्रदर्शन से निराश किया था। तेज गेंदबाज जोहान लेने और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। लेने ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। लिस्ट ए के 12 मैचों में लेने ने 13 विकेट लिए हैं।

वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में बतौर तेज गेंदबाज लेने, स्प्रिंगर, फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड शामिल हैं।

इंजरी की वजह से अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडिया ब्लेड्स, और रेमन सिमंड्स को टीम में जगह नहीं मिल सकी, जबकि अकील होसेन और गुडाकेश मोती भी टीम में जगह नहीं बना पाए।

अकीम ऑगस्टे, कीसी कार्टी और एलिक अथानाजे टीम में जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।

3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 16 नवंबर को क्राइस्टचर्च में, दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को नेपियर में और तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम

शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, जोहान लेने, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर

