न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित, रोच-हॉज की वापसी

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दिसंबर में तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। न्यूजीलैंड दौरे पर इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने केमार रोच और कावेम हॉज को अपनी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है।

शमर जोसेफ और अल्जारी जोसेफ चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हैं, जिसके चलते अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच को टीम में मौका दिया गया है।

केमार रोच आखिरी बार जनवरी में पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट मैच खेले थे। यह गेंदबाज पेस यूनिट में अनुभव जोड़ता है। इस पेस अटैक में उनके साथ 29 वर्षीय ओजे शील्ड्स भी हैं, जिन्हें पहली बार टेस्ट टीम के लिए चुना गया है।

केमार रोच के अलावा, कावेम हॉज को भी इस टीम में चुना गया है, जो पिछली बार पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट मैच खेले थे। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर खारी पियरे को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है।

शील्ड्स और रोच सहित टीम के कई अन्य सदस्यों ने हाल ही में दो हफ्ते का हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप खत्म किया है। फिलहाल, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद ये खिलाड़ी 20 नवंबर को टीम से जुड़ेंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम तीन दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों देश क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और माउंट माउनगुई में टेस्ट सीरीज के तीन मुकाबले खेलेंगे।

दोनों देशों के बीच यह टेस्ट सीरीज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है। वेस्टइंडीज की टीम ने अब तक अपने सभी पांच मैच गंवाए हैं। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने अभी तक अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान शुरू नहीं किया है।

वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रैंडन किंग, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, केमार रोच, जेडन सील्स, ओजे शील्ड्स।

--आईएएनएस

आरएसजी