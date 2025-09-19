खेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 11:51 AM
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंगलिस पिंडली में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर एलेक्स कैरी को टीम में शामिल किया गया है।

इंगलिस को इस हफ्ते की शुरुआत में पर्थ में रनिंग सेशन के बाद दाहिनी पिंडली में परेशानी महसूस हुई थी। स्कैन के बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर करने का फैसला लिया गया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। बोर्ड को उम्मीद है कि जोश इंगलिस भारत के खिलाफ तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज से पहले टीम में वापसी करेंगे।

जोश इंगलिस ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल टीम का अहम हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया को रेड बॉल क्रिकेट में भी जोश इंगलिस की जरूरत है। यह विकेटकीपर घरेलू एशेज सीरीज में एलेक्स कैरी का बैकअप होगा।

जोश इंगलिस ऑस्ट्रेलिया की ओर से 36 टी20 मुकाबलों में 30.27 की औसत के साथ 878 रन बना चुके हैं, जबकि 33 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 29.46 की औसत के साथ 766 रन बनाए। वहीं, 3 टेस्ट मुकाबलों में उनके नाम 119 रन दर्ज हैं।

इंगलिस ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में 30 कैच लेने के अलावा 4 स्टंपिंग कीं। वहीं, टी20 मुकाबलों में उन्होंने 19 कैच के साथ 2 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें 1-4 अक्टूबर के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले माउंट माउंगानुई में आयोजित होंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ तीन वनडे मुकाबलों में उतरेगी, जिसके बाद दोनों देश पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, सीन एबॉट, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, एडम जांपा, जोश हेजलवुड, मैट कुहनेमैन।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...