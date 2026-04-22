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न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टी20 मुकाबलों के लिए बांग्लादेशी टीम घोषित, अब्दुल गफ्फार को मौका

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 04:49 AM

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अब्दुल गफ्फार सकलेन को पहली बार बांग्लादेश की टीम में बुलाया गया है। गफ्फार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए बांग्लादेश की 15-सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

न सिर्फ अब्दुल गफ्फार की गेंदबाजी का हुनर इस फॉर्मेट के लिए एकदम सही है, बल्कि वह निचले क्रम में भी एक शानदार बल्लेबाज हैं, जो बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं।

23 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिपन मंडल ने डेथ ओवर्स में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है, जिन्हें लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। रिपन ने बांग्लादेश के लिए 3 टी20 मैच खेले हैं। ये सभी मैच एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले गए थे।

टीम मैनेजमेंट ने सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद और तेज गेंदबाज नाहिद राणा को आराम देने का फैसला किया है। इस बीच, मुस्तफिजुर रहमान के पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने के लिए पाकिस्तान रवाना होने की उम्मीद है, जहां वह लाहौर कलंदर्स टीम से जुड़ेंगे।

टीम की घोषणा के बाद सिलेक्शन पैनल के चेयरमैन हबीबुल बशर ने कहा, "आपने देखा होगा कि हमने रिपन मंडल और अब्दुल गफ्फार सकलेन के रूप में दो नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। रिपन अच्छा खेल रहे हैं। हम उनकी विकेट लेने की काबिलियत का फायदा उठा सकते हैं। जहां तक सकलेन की बात है, हम एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश में थे जो गेंदबाजी भी कर सके, इसलिए हमने उन्हें चुना है। मुझे उम्मीद है कि वह टीम में एक गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी को पूरा कर पाएंगे।"

बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें फिलहाल तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेल रही हैं। इसके बाद दोनों देश तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज भी खेलेंगे। टी20 सीरीज का पहला मैच 27 अप्रैल, दूसरा मुकाबला 29 अप्रैल और तीसरा मैच 2 मई को खेला जाएगा। शुरुआती दो मुकाबले चट्टोग्राम में आयोजित होंगे। अंतिम मैच ढाका में खेला जाना है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए बांग्लादेशी टीम: लिटन कुमार दास (कप्तान), मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन, मोहम्मद सैफ हसन (उपकप्तान), शमीम हुसैन, तौहीद हृदोय, काजी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, रिपन मंडल, सैफुद्दीन, अब्दुल गफ्फार सकलेन।

--आईएएनएस

आरएसजी

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