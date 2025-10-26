न्यूजीलैंड के खिलाफ सोफी एक्लेस्टोन ने फेंकी सिर्फ चार गेंदें, जानिए क्या थी वजह?

विशाखापत्तनम, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को महिला विश्व कप 2025 का 27वां मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन सिर्फ चार ही गेंदें फेंक सकीं। एक्लेस्टोन की कंधे की चोट के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया।

रविवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर डाइव लगाने के दौरान सोफी को कंधे में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इंग्लैंड के मेडिकल स्टाफ ने उनकी जांच की। सोफी बहुत दर्द में नजर आ रही थीं, लेकिन शुरुआती ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वह मैदान पर लौट आईं।

सोफी को न्यूजीलैंड की पारी का 23वां ओवर सौंपा गया, लेकिन चार गेंदें फेंकने के बाद उन्हें थोड़ी असुविधा हुई। उन्होंने 22.4 ओवर में ब्रुक हॉलिडे को कैच आउट कराया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड टीम के फिजियो के साथ डगआउट चली गईं।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक बयान में कहा, "पहले ओवर में मैदान पर अपने बाएं कंधे पर अजीब तरह से गिरने के बाद, सोफी एक्लेस्टोन को गेंदबाजी करते समय और अधिक असुविधा हुई और अब उनका इलाज जारी रहा है। एहतियात के तौर पर वह इंग्लैंड की गेंदबाजी के दौरान मैदान पर नहीं लौटेंगी।"

इस मुकाबले की बात करें, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 38.2 ओवरों का सामना कर सकी। इस दौरान टीम ने महज 168 रन बनाए।

न्यूजीलैंड की ओर से जॉर्जिया प्लिम्मर ने 57 गेंदों में सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि अमेलिया केर ने 35 रन की पारी खेली। इनके अलावा, कप्तान सोफी डिवाइन ने न्यूजीलैंड के खाते में 23 रन का योगदान दिया।

विपक्षी टीम की ओर से लिंसी स्मिथ ने सर्वाधिक 3 शिकार किए, जबकि नैट साइवर-ब्रंट और एलिस कैप्सी ने 2-2 विकेट निकाले। अगर इंग्लैंड की टीम इस मैच में न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज करती है, तो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।

