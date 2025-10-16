खेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग इलेवन का ऐलान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 01:58 AM

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। पहला टी20 शनिवार को खेला जाएगा।

हैरी ब्रूक की कप्तानी में फिल साल्ट के साथ जोस बटलर पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ही विकेटकीपर हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड दोनों से तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद करेगी। जैकब बेथेल को भी टीम में जगह दी गई है। वह मीडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। बेथल स्पिन गेंदबाजी का भी विकल्प हैं।

टॉम बैंटन भी टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं और सैम कुरेन और जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर मध्यक्रम को मजबूत करेंगे। ब्रायडन कार्स और ल्यूक वुड तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि लियाम डॉसन और आदिल राशिद स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सभी प्रारूपों के मैच बेहद रोमांचक होते हैं। बात अगर टी20 फॉर्मेट की करें, तो दोनों टीमों के बीच अब तक 27 टी20 मैच खेले गए हैं। 16 जीत के साथ इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। न्यूजीलैंड को 10 मैचों में जीत मिली है। एक मैच का परिणाम नहीं निकला है।

मौजूदा टी20 सीरीज के तीन मैच 18, 20 और 23 अक्टूबर को खेले जाएंगे। शुरुआती दो मैच क्राइस्टचर्च में और आखिरी मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। यह सीरीज बतौर टी20 कप्तान हैरी ब्रूक का भी टेस्ट है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर बतौर कप्तान टी20 में अपनी क्षमता बड़ी टीमों के खिलाफ साबित कर चुके हैं। यह सीरीज ब्रूक की नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करेगी।

पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम कुरेन, जॉर्डन कॉक्स, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...