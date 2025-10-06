न्यूजीलैंड के खिलाफ म्लाबा ने रचा इतिहास, महिला विश्व कप में कभी न हुआ था ऐसा

इंदौर, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के खिलाफ सोमवार को महिला विश्व कप 2025 के सातवें मुकाबले में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज नॉनकुलुलेको म्लाबा ने चार विकेट लेकर इतिहास रच दिया है।

नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 10 ओवरों में 40 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पहले स्पेल में 5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 22 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की। इसके बाद म्लाबा ने अपने दूसरे स्पेल में 5 ओवर फेंके, जिसमें 18 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त कीं। यह वनडे विश्व कप में किसी भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

होल्कर स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 47.5 ओवरों में 231 रन पर सिमट गई।

इस टीम ने पहली गेंद पर ही सूजी बेट्स (0) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद 44 के स्कोर पर अमेलिया केर (23) भी पवेलियन लौट गईं।

यहां से जॉर्जिया प्लिम्मर ने कप्तान सोफी डिवाइन के साथ तीसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। प्लिम्मर 68 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ब्रूक हॉलिडे ने सोफी डिवाइन के साथ चौथे विकेट के लिए 86 रन जोड़े।

सोफी डिवाइन 98 गेंदों में 9 चौकों के साथ 85 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हॉलिडे ने 45 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

साउथ अफ्रीका की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि मारिजैन कप्प, अयाबांगा खाका, नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायॉन ने 1-1 विकेट हासिल किया।

दोनों ही टीमें इस मुकाबले में बगैर किसी बदलाव के उतरी हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने इस विश्व कप में अपने पहले मैच गंवाए हैं। ऐसे में दोनों देश पहली जीत को बेताब हैं।

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच साल 1999 से अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम अब तक 12 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 8 मैच जीते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी