न्यूजीलैंड के खिलाफ आदिल रशीद का 'चौका', इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में बनाई लीड

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 65 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड हासिल कर ली है। मेहमान टीम को जीत दिलाने में स्पिनर आदिल रशीद की अहम भूमिका रही, जिन्होंने चार विकेट अपने नाम किए।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाए।

टीम 68 के स्कोर तक जोस बटलर (4) और जैकब बेथेल (24) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान हैरी ब्रूक ने फिल सॉल्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी करते हुए इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया।

हैरी ब्रूक 35 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 78 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिल सॉल्ट ने 56 गेंदों में 85 रन जुटाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 11 चौके शामिल रहे।

इंग्लैंड की ओर से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि जैकब बैथेल और माइकल ब्रेसवेल को 1-1 विकेट हाथ लगा।

दोनों टीमों के बीच पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। अब सीरीज का तीसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद दोनों देश तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवरों में महज 171 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 18 के स्कोर तक दो विकेट गंवा दिए थे। यहां से टिम सेफर्ट (39) ने मार्क चैपमैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़ते हुए कीवी टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन चैपमैन (28) के आउट होते ही न्यूजीलैंड लडखड़ा गई।

इस बीच कप्तान मिचेल सैंटनर ने 15 गेंदों में 36 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन न्यूजीलैंड को जीत नहीं दिला सके।

इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने 4 ओवरों में 32 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि ल्यूक वुड, ब्रायडन कार्स और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

आरएसजी