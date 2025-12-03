खेल

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: जैकब डफी का पंच, कीवी टीम को पहली पारी में 64 रन की बढ़त मिली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 03:19 PM

क्राइस्टचर्च, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। तेज गेंदबाज जैकब डफी की घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट मैच में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में बिना विकेट के नुकसान के 32 रन बना लिए थे। कप्तान टॉम लैथम 14 और डेवन कॉन्वे 15 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 167 रन पर समाप्त हुई। वेस्टइंडीज की तरफ से तेजनारायण चंद्रपॉल ने 52 और शाई होप ने 56 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका। 7 बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सके।

जैकब डफी ने 17.4 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट लिए। मैट हेनरी ने 3 और जेकारी फॉल्क्स ने 2 विकेट लिए।

इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 231 रन पर समाप्त हुई थी।

केन विलियमसन ने 52, माइकल ब्रेसवेल ने 47 और टॉम ब्लंडेल ने 29 रन बनाए थे।

वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच, जायडेन सिल्स, ओजे शिल्ड्स, और जस्टिन ग्रिव्स ने 2-2, जबकि जोहानन लायने और कप्तान रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिए।

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 167 रन पर समेटकर 64 रन की बढ़त हासिल की है। दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 32 रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 96 रन की हो चुकी है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की साइकिल में न्यूजीलैंड की यह पहली टेस्ट सीरीज है। टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। वेस्टइंडीज इस टेस्ट में तभी वापसी कर सकती है, जब तीसरे दिन के पहले सेशन में कीवी टीम के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेट दे। लैथम और कॉन्वे दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज हैं। इनका विकेट अगर दिन के शुरुआती ओवरों में नहीं आया, तो वेस्टइंडीज की मुश्किल बढ़ सकती है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...