खेल

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज : बारिश से धुला चौथा टी20 मैच, न्यूजीलैंड के पास 2-1 से लीड

Nov 10, 2025, 11:45 AM

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच नेल्सन में चौथा टी20 मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। इस मुकाबले में सिर्फ 6.3 ओवरों का ही खेल हो सका। फिलहाल पांच मुकाबलों की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-1 से आगे है।

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।

वेस्टइंडीज ने संभली हुई शुरुआत की। आमिर जंगू और एलिक एथनाज ने 5.2 ओवरों में 30 रन की साझेदारी की। एथनाज 18 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौकों के साथ 21 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद आमिर ने कप्तान शाई होप के साथ मोर्चा संभाला। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 8 रन जुटा लिए थे, लेकिन इसी बीच बारिश ने खेल रोक दिया, जिसके बाद यह दोबारा शुरू नहीं हो सका।

आमिर 18 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल रहे। वहीं, शाई होप ने टीम के खाते में 3 रन जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से जेम्स नीशम इकलौते सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 1 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।

ऑकलैंड में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मैच को वेस्टइंडीज ने 7 रन से अपने नाम किया था। इसी मैदान पर सीरीज का दूसरा मुकाबला भी खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 3 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

नेल्सन में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसे 9 रन से जीतकर न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। चौथा मुकाबला बेनतीजा रहने के बाद अब सीरीज का अंतिम मैच निर्णायक बन गया है।

यह मुकाबला 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी ओवल में खेला जाएगा, जिसमें वेस्टइंडीज जीत दर्ज करते हुए सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की कोशिश बढ़त बरकरार रखने की होगी।

दोनों देश टी20 सीरीज के बाद तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे। इसके बाद 3 टेस्ट मैच भी आयोजित होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

