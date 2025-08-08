न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे: मुकाबले के पहले दिन कीवी टीम की पकड़ मजबूत

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मेजबान देश को 125 रन पर समेटने के बाद कीवी टीम ने दिन की समाप्ति तक 49 रन की बढ़त हासिल कर ली।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला जिम्बाब्वे को भारी पड़ गया। टीम ने खाता खोलते ही सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (0) का विकेट गंवा दिया, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

ब्रैंडन टेलर ने 107 गेंदों में 44 रन बनाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। उनके अलावा तफादजवा सिगा ने नाबाद 33 रन बनाए। टीम पहली पारी में सिर्फ 48.5 ओवरों का सामना करते हुए 125 रन पर ऑलआउट हो गई।

इसके जवाब में न्यूजीलैंड को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। डेवोन कॉनवे और विल यंग ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की। यंग 101 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 11 चौके शामिल रहे।

इसके बाद जैकब डफी मैदान पर उतरे और इस जोड़ी ने दिन के अंतिम ओवरों का सामना किया। जैकब आठ रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कॉनवे 120 गेंदों में नौ चौकों के साथ 79 रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं। मेजबान टीम की ओर से इकलौता विकेट ट्रेवर ग्वांडु के हाथ लगा है।

दो मुकाबलों की इस सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड की टीम अपने नाम कर चुकी है। उस मुकाबले में जिम्बाब्वे को 149 रन पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 307 रन बनाते हुए 158 रन की बढ़त हासिल की।

जिम्बाब्वे की टीम अपनी दूसरी पारी में 165 रन पर ढेर हो गई। इसी के साथ न्यूजीलैंड को जीत के लिए महज आठ रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 2.2 ओवरों में हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड की टीम के पास फिलहाल 1-0 की बढ़त है। अगर यह मैच ड्रॉ भी रहता है, तो मेहमान टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी, जबकि जीत के साथ ही जिम्बाब्वे सीरीज को बराबरी पर खत्म कर सकता है।

--आईएएनएस

आरएसजी