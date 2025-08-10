खेल

न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे : डेब्यू टेस्ट मैच में 23 वर्षीय कीवी गेंदबाज ने रचा इतिहास

Aug 10, 2025, 12:29 AM

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। जकारी फौल्कस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नौ विकेट हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। यह न्यूजीलैंड की ओर से किसी गेंदबाज का डेब्यू टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

23 वर्षीय जकारी फौल्कस ने जिम्बाब्वे की पहली पारी में 16 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 38 रन देकर चार विकेट झटके, जबकि अगली इनिंग में उन्होंने नौ ओवरों में 37 रन देकर पांच शिकार किए। यानी इस मैच में फौल्कस ने कुल 75 रन देकर नौ शिकार किए।

इसी के साथ उन्होंने विल ओ'रूर्के को पछाड़ दिया, जिन्होंने साल 2024 में हैमिल्टन में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में कुल 93 रन देकर नौ विकेट चटकाए थे।

जकारी फौल्कस की शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को पारी और 359 रन से मात दी। यह न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, जबकि जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ी हार भी है।

इस शानदार प्रदर्शन पर जकारी फौल्कस ने न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में कहा, "सच कहूं तो अभी तक यह पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। सब कुछ काफी तेजी से हुआ। खिलाड़ियों के साथ मैदान पर होना शानदार अनुभव था। इसके अलावा ज्यादा कुछ कहने को नहीं है।"

उन्होंने कहा, "यह टेस्ट डेब्यू थोड़ा जल्दबाजी में हुआ। मैं लंबे समय से व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेल रहा था। शुक्र है कि हमें दूसरे दिन गेंदबाजी नहीं करनी पड़ी। रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी करना अच्छा लगा। टॉमी जब ड्रिंक लेकर मैदान पर आए, तो उन्होंने बताया कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हूं। यह खास पलों में से एक था।"

जकारी फौल्कस न्यूजीलैंड की ओर से तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2024 में टी20 क्रिकेट में पदार्पण किया, जिसमें अब तक 13 मुकाबले खेल चुके हैं। इस फॉर्मेट में फौल्कस के नाम 15 विकेट हैं।

जकारी फौल्कस नवंबर 2024 में अपना पहला वनडे मैच खेलने उतरे थे, लेकिन यह बारिश के चलते बेनतीजा रहा। इस मुकाबले में फौल्कस न ही गेंदबाजी कर सके, न ही बल्लेबाजी।

--आईएएनएस

आरएसजी

