'नया सितारा आ चुका है', वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह मिलने पर कोच मनीष ओझा ने जताई खुशी

पटना, 6 जून (आईएएनएस)। किसी भी गुरु के लिए सबसे सुखद और आनंददायक दिन तब होता है, जब उनका कोई शिष्य बड़ी सफलता हासिल करे और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करे। मात्र 15 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा देने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टी20 टीम में जगह बनाकर अपने कोच (गुरु) मनीष ओझा को बड़ी गुरु दक्षिणा दी है। वैभव के भारतीय टीम में चयन को उनके कोच ने अपने और बिहार के लिए गर्व का विषय बताया।

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भारतीय टीम में वैभव के चयन के बाद आईएएनएस से खास बातचीत में मनीष ओझा ने कहा, "कोच के रूप में मेरे लिए और पूरे बिहार के लिए यह गर्व का पल है। भारत का नया सितारा आ चुका है। मैं उन्हें और उनके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूं।"

उन्होंने कहा, "वैभव को अभी सिर्फ टी20 फॉर्मेट में मौका दिया गया है। लेकिन जिस तरह का उनका प्रदर्शन अंडर-19 विश्व कप और आईपीएल में रहा है, अगर आगामी दौरों पर भी वैसा ही रहता है, तो वनडे और टेस्ट टीम में भी उनकी जगह बनेगी।"

मनीष ओझा ने कहा, "सचिन तेंदुलकर महानतम खिलाड़ी हैं। उन्होंने बेहद कम उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। हम लोग भी सचिन की वजह से ही क्रिकेट में आए। वैभव को सचिन से भी कम उम्र में भारतीय टीम में जगह मिली है। वह भी सचिन की तरह लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है और एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा है। वह भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय बन चुका है। आने वाले समय में छोटे बच्चे उसे देखकर क्रिकेट में आएंगे।"

उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वैभव अपने प्रदर्शन से सचिन के प्रदर्शन की बराबरी करें। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में भगवान की तरह हैं। वैभव को इतनी कम उम्र में मौका मिला है। अगर वह क्रिकेट और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रीत रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में एक बहुत बड़े सितारे के रूप में सामने आएंगे और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करेंगे।"

आईपीएल के बाद वैभव से हुई मुलाकात के दौरान हुई चर्चा पर मनीष ओझा ने कहा, "आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है। वैभव का प्रदर्शन शानदार रहा। कई पारियों में वह शतक पूरा करने से चूक गए। इसी पर चर्चा हुई कि उस दौरान क्या किया जा सकता था। इसके अलावा श्रीलंका में होने वाली ए टीम की वनडे त्रिकोणीय सीरीज में उनकी तैयारी पर चर्चा हुई।"

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए 16 मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 776 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप विजेता रहे थे। इसके बाद से ही उनका भारतीय टी20 टीम में चयन तय माना जा रहा था। बीसीसीआई ने शनिवार को वैभव को आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के साथ ही एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह देकर उनके चयन से जुड़ी अटकलबाजियों को सच साबित कर दिया और वैभव की असाधारण प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति दे दी।

वैभव भारतीय टीम के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्हें 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह मिली है। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 16 साल 205 दिन की उम्र में खेला था। संभवत: वैभव इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।

वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंध रखते हैं।

--आईएएनएस

पीएके