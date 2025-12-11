खेल

न्यू चंडीगढ़ में हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन

Dec 11, 2025, 05:57 PM

न्यू चंडीगढ़, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व पुरुष ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दोनों दिग्गज स्टेडियम में मौजूद रहे।

इस स्टैंड का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पीसीए अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने किया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में पिछले महीने भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। यह महिला सीनियर क्रिकेट टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी।

हरमनप्रीत कौर तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जिनके सम्मान में स्टैंड का नाम रखा गया। इससे पहले, झूलन गोस्वामी (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) और मिताली राज (एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम) को यह सम्मान मिला था।

मुख्यमंत्री और अन्य पीसीए पदाधिकारियों की उपस्थिति में हरमनप्रीत, अमनजोत कौर और हरलीन देओल को 11-11 लाख रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए गए, जबकि विश्व कप जीतने वाली टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।

वहीं, युवराज सिंह टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 में भारत की खिताबी जीत के नायक रहे थे। युवराज साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय टीम के साथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को कुछ सलाह भी दी।

गुरुवार को मुल्लांपुर में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच जारी दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम तीन बदलावों के साथ उतरी है।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है।

दूसरी ओर, एडेन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी खेमे में रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), देवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसेन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

