'न्यू बॉल स्टार' क्रांति गौड़, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच में रचा इतिहास

कोलंबो, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त दी। कोलंबो में रविवार को खेले गए मुकाबले में क्रांति गौड़ मैच की 'नायिका' रहीं। उन्होंने 3 विकेट लेने के अलावा बल्ले से 8 रन का योगदान दिया।

आर प्रेमदासा स्टेडियम में क्रांति गौड़ ने 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 47 डॉट बॉल फेंकी। यह 2020 के बाद से महिला वनडे मैच में किसी भारतीय तेज गेंदबाज की ओर से फेंकी गई सबसे ज्यादा डॉट बॉल रहीं। उनके अलावा, रेणुका सिंह ने 45 डॉट गेंदें डालीं। रेणुका ने इस मैच में 10 ओवर फेंके, जिसमें 29 रन दिए। हालांकि, वह कोई विकेट हासिल नहीं कर सकीं।

इन दोनों ही गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई-वोल्टेज मैच में मिलकर 92 डॉट बॉल फेंकी। यह साल 2020 के बाद किसी भी वनडे में भारत की महिला ओपनिंग गेंदबाजों की ओर से संयुक्त रूप से सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने का भी रिकॉर्ड है।

साल 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ मे झूलन गोस्वामी और राजेश्वरी गायकवाड़ की जोड़ी ने भी इतनी ही डॉट गेंदें फेंकी थीं।

यह 22 वर्षीय क्रांति गौड़ के वनडे करियर का नौवां मैच था। उन्होंने 11 मई 2025 को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के इसी मैदान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था।

भले ही अपने डेब्यू मैच में क्रांति 5 ओवरों में 22 रन देने के बावजूद कोई विकेट नहीं ले सकीं, लेकिन उन्होंने अगले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट चटकाए।

22 जुलाई को क्रांति गौड़ अपने करियर का चौथा वनडे मैच खेल रही थीं, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 52 रन देकर 6 विकेट झटके। इंग्लैंड के विरुद्ध उसकी ही सरजमीं पर क्रांति ने तीन मुकाबलों की इस सीरीज में कुल 9 विकेट हासिल किए।

इंग्लैंड दौरे पर इस शानदार प्रदर्शन ने ही क्रांति गौड़ के लिए विश्व कप के रास्ते खोल दिए थे।

अपने पहले ही विश्व कप मैच में श्रीलंका के विरुद्ध 41 रन देकर 1 विकेट हासिल करने वाली क्रांति गौड़ ने अगले ही मैच में नई गेंद से पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। जब क्रांति कोलंबो के मैदान पर अपना जलवा दिखा रही थीं, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा गांव में लगी एक विशाल एलईडी स्क्रीन पर उनके पड़ोसी इस मैच को देख रहे थे। अपनी बेटी की सफलता को देखकर गांव के हर एक निवासी का सीना गर्व से चौड़ा था।

क्रांति गौड़ अब तक अपने वनडे करियर में 9 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने 18 विकेट हासिल किए। क्रांति ने जुलाई में टी20 फॉर्मेट में भी डेब्यू किया था।

भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच की बात करें, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से डायना बेग ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके।

इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम सिदरा अमीन (81) की शानदार पारी के बावजूद 43 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई।

भारत की तरफ से क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए।

विश्व कप 2025 के अपने शुरुआती दो मैच जीतने के बाद भारतीय टीम अब 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका से विशाखापत्तनम में भिड़ेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस