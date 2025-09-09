नवंबर में तीन वनडे मैचों के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा पाकिस्तान

लाहौर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। टी20 त्रिकोणीय सीरीज से पहले पाकिस्तान, श्रीलंकाई टीम की मेजबानी करने जा रहा है। सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बताया कि 11-15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे।
श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे का यह वनडे चरण 17 से 29 नवंबर तक होने टी20 त्रिकोणीय सीरीज से पहले होगा, जिसमें अफगानिस्तान तीसरी टीम के रूप में होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान अपनी पहली घरेलू टी20 त्रिकोणीय सीरीज भी खेलेगा।
साल 2019 के बाद से यह श्रीलंका का पाकिस्तान में पहला द्विपक्षीय वनडे मैच होगा। श्रीलंका ने आखिरी बार पाकिस्तान में पुरुष वनडे एशिया कप 2023 के दौरान खेला था। टीम ने लाहौर में अफगानिस्तान को चुनौती दी थी।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की घोषणा पहले से ही व्यस्त घरेलू कार्यक्रम के बीच हुई है। इसमें आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के दो मैच शामिल हैं। यह मुकाबले मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे।
टेस्ट सीरीज के बाद, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भिड़ेंगे। यह दौरा 4-8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले जाने वाले तीन वनडे मैचों के साथ समाप्त होगा।
12 अक्टूबर से 29 नवंबर तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंतरराष्ट्रीय घरेलू कार्यक्रम:
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कार्यक्रम:
12-16 अक्टूबर: पहला टेस्ट, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
20-24 अक्टूबर: दूसरा टेस्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
28 अक्टूबर: पहला टी20 मैच, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
31 अक्टूबर: दूसरा टी20 मैच, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
1 नवंबर: तीसरा टी20 मैच, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
4 नवंबर: पहला वनडे, इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद
6 नवंबर: दूसरा वनडे, इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद
8 नवंबर: तीसरा वनडे, इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद
श्रीलंका के विरुद्ध रावलपिंडी में वनडे सीरीज का कार्यक्रम:
11 नवंबर: पहला मैच, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
13 नवंबर: दूसरा मैच, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
15 नवंबर: तीसरा मैच, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
टी20 त्रिकोणीय सीरीज का कार्यक्रम:
17 नवंबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, रावलपिंडी
19 नवंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, रावलपिंडी
22 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर
23 नवंबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, लाहौर
25 नवंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, लाहौर
27 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर
29 नवंबर: फाइनल, लाहौर
--आईएएनएस
आरएसजी