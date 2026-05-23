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नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप: महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और मुंबई ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

डिसेबिलिटी क्रिकेट सेमीफाइनल तय, मुंबई- महाराष्ट्र और हरियाणा- यूपी भिड़ंत
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Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 03:44 AM
नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप: महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और मुंबई ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

बेंगलुरु: महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मुंबई ने नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। महाराष्ट्र और हरियाणा ने ग्रुप ए से शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे जगह बनाई, जबकि उत्तर प्रदेश और मुंबई ने ग्रुप बी से क्वालीफाई किया।

 

सेमीफाइनल मैच शनिवार को बेंगलुरु के स्पोर्ट्स गार्डन ग्राउंड में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में मुंबई का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा का मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। उम्मीद है कि दोनों मैचों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा।

 

इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर्नाटक स्टेट दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा है, जो फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) का एक संबद्ध राज्य एसोसिएशन है। पीसीसीएआई, डीसीसीआई का संस्थापक सदस्य भी है।

 

डीसीसीआई के सचिव रवि चौहान ने कहा कि इस साल के चैंपियनशिप में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आए हैं। इसमें अंडर-19 क्रिकेटर भी शामिल हैं। इन युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भारत में डिसेबिलिटी क्रिकेट के भविष्य के लिए बेहद प्रभावशाली और उत्साहजनक रहा है।

 

उन्होंने आगे बताया कि एसोसिएशन निकट भविष्य में एक अंडर-19 नेशनल चैंपियनशिप आयोजित करने की योजना बना रहा है, ताकि युवा दिव्यांग क्रिकेटरों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर अवसर और एक मजबूत मंच मिल सके।

 

डिसेबिलिटी क्रिकेट के भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए, चौहान ने कहा कि संगठन न केवल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि दिव्यांग खिलाड़ियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को अधिक पहचान, बेहतर सुविधाएं और मजबूत वित्तीय सहायता मिल सके।

 

उन्होंने यह भी बताया कि एसोसिएशन भारत में डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए बेहतर समर्थन की मांग करते हुए एक आधिकारिक संचार के माध्यम से औपचारिक रूप से बीसीसीआई से संपर्क करेगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेटरों को बेहतर अवसर, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा, जिससे यह खेल पूरे देश में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके।

 

चौहान ने कहा कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को पुरस्कार दिए जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके

 

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