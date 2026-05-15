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Squash Championship : नेशनल डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप: अभय-वेलवन, राहुल-सूरज सेमीफाइनल में पहुंचे

नेशनल डबल्स स्क्वैश में अभय सिंह और वेलवन सेंथिलकुमार का दमदार प्रदर्शन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 05:32 AM
नेशनल डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप: अभय-वेलवन, राहुल-सूरज सेमीफाइनल में पहुंचे

चेन्नई: मौजूदा चैंपियन अभय सिंह और वेलवन सेंथिलकुमार ने तीसरी नेशनल डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुषों के डबल्स इवेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। गुरुवार को चेन्नई में इंडियन स्क्वैश एकेडमी में खेले गए मैच में, उन्होंने सीधे गेम्स में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई।

 

टॉप-सीडेड जोड़ी ने क्वार्टरफाइनल में शुभम और वेदांत पटेल को 11-4, 11-2 से हराया।

 

अभय मिश्रित डबल्स श्रेणी में भी दौर में बने रहे। इस साल उनकी नियमित जोड़ीदार अनाहत सिंह की गैरमौजूदगी के कारण, वे राधिका सीलन के साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी को रवि दीक्षित और जेनेट विधि से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने 10-12, 11-8, 11-9 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई।

 

यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहला गेम हारने के बाद अभय और राधिका ने शानदार वापसी की। दूसरे और तीसरे गेम के अहम पलों में उन्होंने जिस तरह से धैर्य बनाए रखा, उसी की बदौलत वे यह मैच जीतने में सफल रहे।

 

पुरुषों के डबल्स के क्वार्टरफाइनल मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। रवि दीक्षित और विकास मेहरा ने एक कड़े मुकाबले में मैथ्यू गॉडविन और नवनीत प्रभु को 11-7, 10-12, 11-7 से हराया। वहीं, तमिलनाडु की जोड़ी गुहन सेंथिलकुमार और संदेश पीआर ने हरेंद्र संधू और ओम सेमवाल को 11-7, 2-11, 11-8 से हराकर अपनी शानदार लय को बरकरार रखा।

 

दूसरी वरीयता प्राप्त राहुल बैथा और सूरज चांद ने दिनेश आर और मैयप्पन एल को 11-6, 11-6 से हराकर आसानी से सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला डबल्स मुकाबले में, अनुभवी और टॉप-सीडेड जोड़ी जोशना चिनप्पा और राधिका सीलन ने ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। उन्होंने सहाना कलैवनन और संगममित्रा शनमुघम को 11-2, 11-7 से हराया। ग्रुप ए के एक और मैच में, अनन्या नारायण और अनिका दुबे ने उन्हीं विरोधियों को 11-2, 11-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की।

 

मिश्रित डबल्स इवेंट में भी टॉप-सीडेड जोड़ी वेलावन सेंथिलकुमार और जोशना चिनप्पा ने जोरदार शुरुआत की। इस अनुभवी जोड़ी ने रोशन राजकुमार और सहाना कलैवनन को 11-4, 11-5 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

 

सूरज चंद और निरुपमा दुबे भी एक कड़े मुकाबले में नवनीत प्रभु और पूजा आरती को 11-9, 12-10 से हराकर आगे बढ़े, जबकि राहुल बैथा और अनिका दुबे ने जोरदार वापसी करते हुए संदेश पीआर और शमीना रियाज को 10-12, 11-6, 11-8 से हराया।

 

इससे पहले बुधवार को टूर्नामेंट में, गुहान सेंथिलकुमार और संदेश पीआर ने पुरुषों के डबल्स क्वार्टरफाइनल में शानदार एंट्री की। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में नमन सुराना और प्रणव अग्रवाल को एकतरफा मुकाबले में 11-1, 11-2 से हराया। रवि दीक्षित और जेनेट विधि भी मिक्स्ड डबल्स में आगे बढ़े। उन्होंने दिनेश आर और अनन्या नारायण को 4-11, 11-5, 11-8 से हराया।

--आईएएनएस

 

 

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