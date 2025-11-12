नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे

खेल

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा। कोलकाता टेस्ट से पहले भारतीय स्क्वाड को लेकर अहम खबर आई है जो ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी से जुड़ी हुई है।

बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी है कि ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। नितीश भारत ए टीम में शामिल होंगे और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ राजकोट में वनडे सीरीज खेलेंगे। वनडे सीरीज के समापन के बाद दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर लिया जाएगा।

भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने भी नितीश कुमार रेड्डी के पहले टेस्ट से रिलीज किए जाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नितीश रेड्डी की जगह भारत की प्लेइंग इलेवन में विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाएगा। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत ही संभालेंगे।

ध्रुव जुरेल भारतीय टेस्ट स्क्वाड का पहले से हिस्सा हैं। ध्रुव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट की दोनों ही पारियों में शतक लगाते हुए प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह की मजबूत दावेदारी पेश की थी। जुरेल ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में भी शतक लगाया था। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना भारतीय टीम के लिए मुश्किल होगा।

नितीश कुमार रेड्डी को टेस्ट फॉर्मेट में एक विशेषज्ञ ऑलराउंडर के रूप में विकसित करने की सोच भारतीय टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर की है। इसी वजह से रेड्डी को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। रेड्डी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रेड्डी ने बतौर बल्लेबाज प्रभावित किया था और शतक लगाया था। इंग्लैंड दौरे पर वे प्रभावी नहीं रहे थे। रेड्डी 9 टेस्ट में 386 रन बनाने के साथ-साथ 8 विकेट ले चुके हैं।

